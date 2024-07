Incidente nella notte, manovra sbagliata, auto precipita nel Po, muoiono marito e moglie

0 Condivisioni acebook Twitter

Un’auto precipita nel fiume Po a Casalmaggiore: due persone trovate morte nell’incidente.

L’incidente notturno a Casalmaggiore

Nella notte tra giovedì 4 luglio e venerdì 5 luglio, un tragico incidente ha scosso la comunità di Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Alle 3.30, un’automobile è precipitata nel fiume Po dall’argine del comune. A bordo del veicolo, una Nissan nera, c’erano un uomo e una donna, entrambi trovati morti dai soccorritori. L’auto, percorrendo via Alzaia, una strada solitamente a senso unico che in periodo di fiera diventa a doppio senso, è finita su una strada sterrata, non riuscendo a completare la salita che porta all’argine maestro, precipitando così nelle acque del fiume.

Le operazioni di soccorso

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente. I pompieri, a bordo di gommoni, sono riusciti a individuare il veicolo inabissato. Utilizzando un mezzo meccanico e una gru, l’auto è stata ripescata alle 7.45. All’interno del veicolo, sono stati trovati i due cadaveri. Al momento, l’identità delle vittime non è stata diffusa. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della Polisportiva Amici del Po, acquisite dagli inquirenti, mostrano l’auto procedere a forte velocità intorno alle 2.57, scontrarsi con le guide dell’attracco e una delle barche ormeggiate, per poi cadere nel Po.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

I carabinieri di Casalmaggiore sono ora al lavoro per capire se le vittime siano morte a seguito dell’urto oppure annegate. È cruciale ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità. Le riprese delle telecamere saranno fondamentali per comprendere cosa sia andato storto in quei drammatici minuti. Gli inquirenti dovranno anche verificare se la configurazione temporanea della strada, modificata per la fiera, possa aver contribuito all’incidente.