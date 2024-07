Bari, fan decide di chiamare la sua bimba Elodie, la cantante emozionata bacia il pancione durante il concerto a Bari. “Sei fantastica”

0 Condivisioni acebook Twitter

Elodie sorprende e commuove durante il concerto a Bari con un dolce gesto per una fan in attesa di una bambina che porterà il suo nome.

Una sorpresa inaspettata al concerto

Durante l’ultimo appuntamento di Road to Battiti a Bari, evento che anticipa il festival Radio Norba Cornetto Battiti Live in onda su Canale 5, la cantante Elodie ha vissuto un momento particolarmente toccante. Mentre si esibiva, nel pubblico è apparso un cartellone con la scritta:

“Elodea, puoi dare un bacio alla mia piccola Elodie?”. Incuriosita, Elodie ha cercato di capire meglio, aspettandosi di vedere una bambina tra la folla. Invece, la sorpresa è stata grande: la “piccola Elodie” doveva ancora nascere.

Questa rivelazione ha portato l’artista a scendere dal palco per incontrare i futuri genitori, regalando un momento di dolcezza e umanità.

Un dolcissimo gesto di Elodie

Una volta raggiunta la futura mamma, Elodie ha detto scherzosamente: “Devo dare un bacetto alla pancia”, e così ha fatto, suscitando l’emozione di tutti i presenti. Abbracciando la donna, ha aggiunto: “Tanti auguri, speriamo che non venga troppo stronza, che c’è ‘sto rischio”, con il suo caratteristico senso dell’umorismo. La futura mamma ha poi rivelato a Elodie di aver scoperto di essere incinta proprio il giorno in cui aveva acquistato il biglietto per il concerto, un dettaglio che ha reso l’incontro ancora più speciale. Elodie, visibilmente commossa, ha concluso firmando un autografo sul cartellone e salutando anche il futuro papà.

Il ringraziamento della fan

Dopo l’incontro, la futura mamma ha condiviso su Instagram la sua gratitudine verso Elodie: “Sei stata super gentile – ha scritto – Hai mantenuto la parola e mi cercavi, vedere la tua felicità negli occhi per aver dato il tuo nome alla mia piccola è stato indescrivibile. Sei meravigliosa!” Questo gesto ha dimostrato ancora una volta la sensibilità e la vicinanza di Elodie ai suoi fan, trasformando un semplice concerto in un ricordo indelebile per una famiglia in attesa di una nuova vita. La piccola Elodie, che ancora deve nascere, è già circondata dall’affetto e dalla magia della musica della sua omonima.