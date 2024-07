Bari, incidente sul lungomare Vittorio Veneto, scontro auto contro moto, centauro trasportato in codice rosso

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente stradale a Bari tra una moto e un’auto sul lungomare Vittorio Veneto, con il motociclista gravemente ferito.

Violento impatto sul lungomare Vittorio Veneto

Questa mattina, intorno alle 8.30, si è verificato un grave incidente stradale a Bari, sul lungomare Vittorio Veneto. All’altezza del Park&Ride, un violento impatto ha coinvolto una moto e un’auto. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, ma come spesso accade in simili circostanze, il motociclista ha avuto la peggio. Dopo un volo di qualche metro, è finito rovinosamente a terra, riportando gravi ferite.

Intervento dei sanitari e trasporto al pronto soccorso

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente. Il motociclista è stato subito soccorso e trasferito al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari per essere sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. Al momento, non si conoscono dettagli precisi sulle condizioni dell’uomo, ma il suo stato è apparso subito critico. L’efficienza dei soccorsi è stata fondamentale per garantire le prime cure mediche e stabilizzare il ferito.