Trani, poliziotto sposa la fidanzata malata di Sma sin dall’infanzia, coronato il loro sogno d’amore

Un amore senza confini: Ilarione e Ilaria celebrano il loro matrimonio

Il matrimonio di Ilarione e Ilaria

Una storia d’amore straordinaria ha avuto il suo culmine con il matrimonio di Ilarione e Ilaria. Ilarione, 28 anni, poliziotto originario di Trani e operativo nella questura di Barletta-Andria-Trani, e Ilaria, 30 anni, di Canosa, giocatrice dei Golden Oaks Bisceglie e affetta da atrofia muscolare spinale (SMA) sin dall’infanzia, hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi nella chiesa di Trani. Circondati dall’affetto dei loro cari, i due giovani hanno affrontato insieme numerose sfide, giungendo infine a pronunciare il loro “sì”.

Un legame indissolubile

La cerimonia è stata una manifestazione toccante di gioia e amore. Le navate della chiesa, adornate con fiori bianchi e illuminate da luci soffuse, hanno creato un’atmosfera indimenticabile. “Fin dal nostro primo incontro, ci siamo legati indissolubilmente,” ha raccontato Ilarione, emozionato. “Può sembrare paradossale, ma la disabilità di Ilaria è stata sempre un elemento che mi ha fatto pensare a quanto la vita, con le sue mille sfaccettature, abbia potuto regalarmi una persona come mia moglie, capace di comprendermi e di avere, come me, una visione priva di etichette, più comprensione verso se stessi ed empatia verso il prossimo.”

Una comunità unita nel sostegno

Alla celebrazione hanno partecipato amici, familiari e colleghi, rendendo omaggio alla bellezza del legame tra Ilarione e Ilaria. Il Questore Alfredo Fabbrocini della sesta provincia pugliese, insieme agli uomini della questura di via dell’Indipendenza, ha condiviso con la coppia la felicità di questo giorno speciale. I colleghi, in divisa e non, hanno abbracciato con calore la coppia, testimoniando il loro affetto e sostegno.

Un breve video della cerimonia è stato diffuso sui profili social della Questura, mostrando come, nonostante le difficoltà, Ilaria e Ilarione restino un esempio di amore, forza e determinazione. La notizia della loro unione è giunta anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dedicato un post su X ai novelli sposi: “Auguri a questa splendida coppia”.