Gigi D’Alessio e Denise Esposito danno il benvenuto a Ginevra: nata la sesta figlia del cantautore napoletano

L’annuncio della nascita di Ginevra

È nata Ginevra D’Alessio, la sesta figlia del celebre cantautore napoletano Gigi D’Alessio, e la seconda con la compagna Denise Esposito. La coppia ha condiviso la felice notizia con un post su Instagram, annunciando che la bambina è nata oggi, 7 luglio 2024, alle ore 12. Il post ha subito ricevuto numerosi commenti di auguri e congratulazioni.

Un messaggio di gioia e amore

“Benvenuta Ginevra,” ha scritto papà Gigi D’Alessio su Instagram, pochi minuti dopo la nascita della figlia. Anche il fratellastro, Claudio, ha dato il benvenuto alla nuova arrivata con un caloroso “Benvenuta”, mentre l’attore Salvatore Esposito ha aggiunto “Auguroni Gigi”. Con la nascita di Ginevra, la famiglia di Gigi D’Alessio si allarga ulteriormente. Il cantautore ha già altri cinque figli: Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e Francesco.

L’amore di Gigi D’Alessio per la famiglia

Gigi D’Alessio e Denise Esposito stanno costruendo una famiglia sempre più numerosa. Dopo la nascita del primogenito Francesco, la coppia ha accolto con gioia la piccola Ginevra. Solo pochi giorni fa, Denise aveva condiviso su Instagram una dolce foto scattata durante un bagno in piscina, in cui era ritratta con Gigi e Francesco. “Non c’è niente che amo di più in questa vita che stare con voi due,” aveva scritto nella didascalia. Gigi, in uno dei suoi ultimi concerti a Napoli, aveva fatto salire sul palco Francesco per cantare insieme, mostrando l’affetto e l’orgoglio per i suoi figli.

In una puntata di VivaRai2, Gigi aveva scherzato con Fiorello dicendo: “Calo nascite? I figli li faccio tutti io.” Prima di incontrare Denise, Gigi D’Alessio aveva avuto Claudio, Ilaria e Luca dal matrimonio con Carmela Barbato, e Andrea dalla relazione con Anna Tatangelo. Ora, con l’arrivo di Francesco e Ginevra, la famiglia allargata di Gigi D’Alessio si mostra sempre più felice e unita.