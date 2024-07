Puglia, ciclista 31enne in vacanza investita da un’auto guidata da 81enne, è in coma

0 Condivisioni acebook Twitter

Una turista spagnola di 31 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo un incidente stradale nel Salento.

Incidente a Frigole coinvolge turista spagnola

La donna stava pedalando sulla sua bicicletta nei pressi dell’abitato della marina di Frigole quando si è scontrata con una Hyundai Tucson guidata da un 81enne.

L’impatto è stato violento, e la turista è caduta rovinosamente sull’asfalto. L’incidente è avvenuto domenica scorsa e, secondo i rilievi della polizia locale, la donna stava uscendo da una strada sterrata quando ha impattato con l’auto.

Intervento dei soccorsi e condizioni della vittima

A dare l’allarme è stato il fidanzato 33enne della vittima, che la seguiva a breve distanza. I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente e hanno trasportato la donna all’ospedale. Attualmente, è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

L’anziano conducente dell’auto, che si è fermato subito per soccorrerla, è risultato negativo all’alcol test. Le condizioni della turista sono critiche, e le autorità continuano a indagare per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.