Sabrina Salerno si esibisce al Gala di Monaco, il Principe di Monaco rimane incantato

Sabrina Salerno incanta Monaco: la showgirl conquista il principe Alberto con la sua esibizione al gala anni ’80.

Sabrina Salerno protagonista al Gala di Monaco

Sabrina Salerno, a 56 anni, ha incantato Monaco e il suo principe, Alberto, durante un gala anni ’80 organizzato da Stéphanie, sorella di Alberto e fondatrice dell’associazione Fight Aids Monaco. L’evento si è tenuto alla Salle des Étoiles in occasione del 20° anniversario dell’associazione. Alberto di Monaco ha partecipato come ospite d’onore, sfoggiando un outfit particolare: una t-shirt arancione, colore dell’associazione, sotto un blazer nero, in omaggio a sua sorella. La scena è stata tutta per Sabrina Salerno, che ha cantato e affascinato il pubblico.

Un’esibizione indimenticabile e assenza di Charlene di Monaco

L’evento ha visto la partecipazione di altre star degli anni ’80 come Emile & Images, Patrick Hernandez e Jean-Pierre Mader. Tuttavia, è stata Sabrina Salerno a rubare la scena, con un’esibizione che ha stregato il Principe Alberto. Inizialmente, la showgirl ha incontrato il principe e Stéphanie nel pomeriggio, indossando un elegante tailleur pantaloni color panna e un top a rete scintillante. Per il concerto, ha optato per un mini dress glitterato in perfetto stile anni ’80, accompagnato da sandali d’oro con plateau.

La presenza di Stéphanie e delle nipoti, Camille Gottlieb e Pauline Ducruet, ha sottolineato l’assenza di Charlene di Monaco. Secondo le testate, la Principessa non ha un buon rapporto con le cognate, motivo per cui evita di partecipare agli eventi organizzati da loro. Nonostante questa assenza, l’evento è stato un grande successo, con Sabrina Salerno che ha incantato il pubblico e il Principe Alberto con la sua energia e presenza scenica.