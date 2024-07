L’ultimo saluto al 25enne Alex Marangon, il ricordo dei genitori, “Venite e vestiti con tutti i colori del mondo, lui avrebbe voluto così”

0 Condivisioni acebook Twitter

Funerali di Alex Marangon: un addio colorato come lui avrebbe voluto.

L’ultimo saluto a Alex Marangon

La famiglia di Alex Marangon, il giovane 25enne veneziano trovato morto nel Piave dopo aver partecipato a un rito sciamanico a Vidor, ha chiesto a tutti coloro che parteciperanno ai suoi funerali di vestirsi con “tutti i colori del mondo”. La Procura di Treviso indaga per omicidio e, dopo l’autopsia, ha autorizzato la consegna della salma ai familiari. Il funerale di Alex si terrà sabato 13 luglio nella chiesa parrocchiale SS. Patroni d’Europa di Marcon, in accordo con i desideri dei suoi genitori.

Il manifesto funebre, accanto a una foto sorridente di Alex, riporta una sua frase: “Celebreremo la vita rendendole grazie per la bellezza che sta dentro e fuori di noi, con gli occhi e il cuore colmi di amore. Sarà un viaggio indimenticabile, sarà il viaggio di una vita che non ha mai fine”.

Indagini in Corso e Appello della famiglia

La famiglia di Alex, composta dalla madre, dal padre e dalla sorella, ha richiesto che, invece dei fiori, vengano fatte donazioni in beneficenza. “Accompagniamo Alex con abbigliamento colorato, come lui avrebbe voluto”, scrivono i familiari, chiedendo rispetto e comprensione per il doloroso momento e per la delicatezza delle indagini in corso.

Le indagini sulla morte di Alex, colpito brutalmente con un bastone, continuano. Gli investigatori stanno esaminando il coinvolgimento di due partecipanti al rito sciamanico nell’abbazia di Santa Bona a Vidor che avrebbero seguito Alex verso il fiume. Secondo il Gazzettino, un video delle telecamere comunali mostra un uomo, forse Alex, scappare dall’abbazia, seguito da due figure, presumibilmente i curanderos colombiani presenti alla cerimonia. Questi due individui sono già tornati in Colombia, ma l’organizzatore del rito, Andrea Zuin, ha assicurato che sono pronti a collaborare con la giustizia.