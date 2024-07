Il dolore di Juliana Moreira e Edoardo Stoppa per la morte della cagnolina Duda, “Grazie per l’amore incondizionato”

0 Condivisioni acebook Twitter

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa dicono addio alla loro amata cagnolina Duda

L’Addio a Duda

Con un lungo post su Instagram, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa hanno annunciato la scomparsa della loro adorata cagnolina Duda, dopo un periodo difficile segnato da problemi di salute. La coppia si è presa cura di lei fino all’ultimo giorno, dimostrando l’affetto profondo che li legava a un animale che consideravano parte della famiglia. Commossa, Juliana ha ricordato i momenti trascorsi insieme a Duda, che l’ha accompagnata durante le sue due gravidanze.

Il Ricordo di Juliana Moreira

“Dudona del mio cuore. Sei arrivata come un bambino avvolta in una copertina portata dal tuo papà da Olbia. Ti avevano buttata nel cassonetto della spazzatura vicino al canile”, ha ricordato Juliana Moreira, ripercorrendo gli anni trascorsi insieme alla cagnolina. “Eri così spaventata, ma appena arrivata a casa hai capito che qui saresti stata amata. Ci hai dato così tanto in questi anni. Sei stata la mia amica, la mia figlia, a volte anche la mia mamma”.

Juliana ha proseguito esprimendo il legame speciale che aveva con Duda: “Mi hai consolato così tante volte, hai tenuto al caldo le mie pancione quando i tuoi fratellini ancora non erano nati. Che dormitone e abbracciatine ci siamo fatte in questi anni. Tu mi capivi con uno sguardo. Grazie di tutto il tuo amore incondizionato e gratuito senza pretese. Io dicevo sempre che tu eri l’unica figlia che mi assomigliava, anche per l’appetito. Buona forchetta come la mamma e buona dolce come il tuo papà Edoardo. Con quel musino furbacchione dicevi a tutti ‘Ho ancora fame, per favore, passatemi un bocconcino’. Ti sei fatta amare e coccolare da tutti, proprio tutti. Non hai mai morso neanche una mosca, ti sei fatta baciare da tutti e chiedevi anche il bis. Tu parlavi Dudona. Mi mancherai da morire. Sarai per sempre nel mio cuoricino. Ti amo, la tua Mamma”.