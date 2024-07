Tragico incidente, frontale auto-moto muore sul colpo Alberto Stefano, ragazzo 21enne promessa del calcio

0 Condivisioni acebook Twitter

Alberto Stefano, giovane promessa del calcio, muore in un incidente stradale a Cesena

Il tragico incidente

Un grave incidente stradale ha provocato la morte di Alberto Stefano, un ragazzo di 21 anni, nella mattinata di lunedì 8 luglio. Intorno alle 9, la moto su cui viaggiava si è scontrata con un’auto sulla via Cervese, all’intersezione con via Targhini, a Cesena. Stefano, residente a Cervia, è deceduto in ambulanza prima di arrivare al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Il conducente dell’auto, un ingegnere 31enne di Gambettola, è rimasto illeso e risultato negativo ai test per alcol e droga, ma è stato soccorso in stato di shock. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Cesena, che sta analizzando le telecamere di sorveglianza della zona.

Il ricordo di Alberto Stefano

Alberto Stefano era figlio unico e proveniva da una famiglia molto conosciuta a Cervia, che gestisce un ristorante sul lungomare. Era una promessa del Cervia United, squadra che milita nel campionato di Promozione. Matteo Bondi, direttore sportivo del Cervia United, ha ricordato Stefano come “un gigante buono, il classico ragazzo d’oro che tutte le squadre vorrebbero avere perché era anche molto forte in campo. La squadra e la società sono devastate da questo terribile lutto”.

Il Cervia United ha pubblicato un messaggio sui social: “Una notizia straziante, un dolore che non si può nemmeno spiegare. Siamo ancora scossi per la prematura scomparsa del nostro Alberto Stefano. Un ragazzo solare, educato, uno di noi. Carico ed entusiasta per giocare la nuova stagione. In questo momento terribile abbracciamo i suoi cari, la famiglia, vi siamo vicini. Ciao, Alberto, per sempre nei nostri cuori”.

Alberto aveva militato anche nelle giovanili della Spal, che ha pubblicato un comunicato di cordoglio: “Tutto il Club biancazzurro porge le più sentite condoglianze alla famiglia Alberto e ai suoi cari in questo triste momento”. Anche la Lega Nazionale Dilettanti dell’Emilia-Romagna ha espresso il proprio cordoglio: “Il Presidente Simone Alberici, il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna e la Delegazione Provinciale di Ravenna si stringono attorno alla famiglia di Alberto Stefano, ventunenne giocatore del Cervia tragicamente deceduto questa mattina in seguito a un incidente stradale”.