Jasmine Paolini vendica Sinner e vola alla semifinale di Wimbledon

Jasmine Paolini trionfa nei quarti di finale contro l’americana Emma Navarro e raggiunge la semifinale di Wimbledon

La vittoria di Jasmine Paolini

Jasmine Paolini ha conquistato una splendida vittoria nei quarti di finale di Wimbledon contro l’americana Emma Navarro, battendola con un punteggio di 6-2, 6-1. La tennista italiana ha dominato il match, non lasciando mai entrare in partita la sua avversaria. Questa vittoria segna un momento storico per Paolini, che diventa la prima italiana a raggiungere le semifinali di Wimbledon. Grazie a questo successo, Paolini è virtualmente al numero 5 nel ranking mondiale.

Le parole di Jasmine Paolini

Al termine del match, Jasmine Paolini ha espresso la sua gioia e incredulità: “È eccezionale vincere in questo campo, una sensazione incredibile, non ho parole e non so cosa dire. Raggiungere la semifinale è un sogno, guardavo questo torneo quando ero bambina ed essere oggi qui è davvero assurdo. Ho giocato un gran bel match, la Navarro è molto tosta, avevo perso tre volte contro di lei. Farò il massimo, sono grata di giocare ancora davanti a voi”.

Paolini ha dimostrato grande determinazione e abilità, superando una giocatrice contro cui aveva perso tre volte in precedenza. Ora, con lo slancio di questa vittoria, punta ad arrivare fino in fondo al Grande Slam londinese.