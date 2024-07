Gianluca Scamacca ha una nuova fiamma, è un’influencer famosa

0 Condivisioni acebook Twitter

Angela Nasti e Gianluca Scamacca: nuove voci su una relazione tra l’influencer e il calciatore.

Voci di una frequentazione tra Angela Nasti e Gianluca Scamacca

Angela Nasti e Gianluca Scamacca avrebbero iniziato a frequentarsi. Le voci su un possibile flirt tra l’influencer e il calciatore della nazionale circolano da qualche giorno. I due sono stati avvistati a Ibiza in compagnia di un’altra coppia, formata da Andrea Maestrelli e la fidanzata Sveva. Indizi social sembrano confermare questa nuova relazione. La prima segnalazione è giunta all’esperta di gossip, Deianira Marzano, che ha risposto a una domanda di una follower sugli avvistamenti di Angela e Gianluca con un commento: “Sì, stanno insieme e sono una bellissima coppia. Confermo”. Entrambi hanno pubblicato storie su Instagram da luoghi identici, senza però mostrarsi insieme per evitare di alimentare il gossip. Andrea Maestrelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha pubblicato un carosello su Instagram con scatti della vacanza, inclusi brevi video in cui scherza con Gianluca. Tra i commenti, spicca quello di Angela, piuttosto eloquente. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali dai diretti interessati.

I trascorsi di Angela Nasti e Gianluca Scamacca

Angela Nasti, sorella di Chiara Nasti ed ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi, è nota alle cronache rosa. Recentemente ha chiuso una storia con il calciatore Pierluigi Gollini. Gianluca Scamacca, classe 1999, è un attaccante dell’Atalanta e della nazionale italiana. Fino a maggio scorso era fidanzato con Flaminia Apolloni, con cui ha avuto una relazione di due anni. I due non stanno più insieme e hanno smesso di seguirsi sui social.