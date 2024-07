Tragico incidente, auto si schianta contro guardrail, muore sul colpo ragazzo di soli 21 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un giovane di 21 anni perde la vita in un incidente sull’autostrada Brebemi

Incidente mortale sull’autostrada Brebemi

Un giovane di 21 anni residente nel Bresciano ha perso la vita all’alba di oggi, mercoledì 10 luglio, mentre percorreva l’autostrada Brebemi all’altezza di Calcio, in direzione di Brescia. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo autonomamente. A dare l’allarme sono stati altri automobilisti di passaggio. L’auto del 21enne si sarebbe schiantata contro il guard rail, provocando l’espulsione del giovane dal veicolo. Il suo corpo è stato trovato in mezzo alla carreggiata, dove è stato travolto da altri mezzi in transito. Le telecamere della Brebemi potrebbero fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

Interventi e chiusura dell’autostrada per rilievi

L’incidente è avvenuto non lontano dal casello autostradale di Calcio. Per consentire i rilievi necessari, l’autostrada è stata chiusa durante la notte. Le autorità stanno conducendo ulteriori accertamenti per comprendere appieno le circostanze dell’incidente. La polizia stradale e gli altri soccorritori sono stati impegnati a lungo nella raccolta delle prove e nella gestione della situazione. La comunità locale è scossa dalla tragica perdita, e i familiari del giovane stanno ricevendo il supporto necessario in questo difficile momento.