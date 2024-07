Cambio in corsa per Fedez, bye bye alla modella Garance Authiè, paparazzato con una misteriosa bruna

0 Condivisioni acebook Twitter

L’estate di Fedez e Chiara Ferragni: due stili di vita diversi dopo la separazione

Fedez e le nuove frequentazioni estive

L’estate di Fedez si distingue per uno stile di vita diverso rispetto a quello della sua ex moglie Chiara Ferragni. Mentre un tempo erano i Ferragnez a condividere vacanze esotiche, oggi mostrano lati inediti delle loro vite separate. Il settimanale Chi ha titolato “Fedez farfallone amoroso”, riferendosi al noto rapper visto in una masseria in Puglia con una nuova ragazza mora, che non è la presunta fidanzata Garance Authié. Nemmeno Taylor Mega, con cui è stato paparazzato di recente a Milano, fa parte della scena.

Fedez è stato avvistato a Otranto con il cane Silvio, inseparabile compagno di viaggi, mentre il cane Paloma è rimasto con Chiara e i figli. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, Fedez sta giocando un “gioco di incastri e provocazioni” in giro per l’Europa, con la tappa pugliese come un altro tassello di un puzzle volutamente incompleto. L’anticipazione data sui social mostrava effusioni tra i due, confermate ora da un servizio completo. Fedez e la ragazza mora sono stati visti pranzare insieme e trascorrere del tempo in piscina, con il settimanale che si chiede se li vedremo ancora fare coppia.

Chiara Ferragni e l’estate da single

Nel frattempo, Chiara Ferragni ha trascorso del tempo a Palma di Maiorca per festeggiare l’addio al nubilato dell’amica Veronica Ferraro. Chiara ha mantenuto un profilo da single, senza partner o flirt al suo fianco, nonostante le voci su un rinomato ortopedico milanese, Andrea Bisciotti, e un “uomo misterioso e più maturo”. Questi nomi potrebbero rappresentare un finale più stabile in questo momento di tensione privata e lavorativa per la famosa influencer. Le scelte di Chiara sembrano riflettere un desiderio di stabilità e indipendenza, mentre Fedez continua a esplorare nuove frequentazioni e a divertirsi durante l’estate.

