Scontro Alfa Romeo e uno scooter Honda SH, muore sul colpo un uomo, ferita gravemente passeggera

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale a Roma: un morto e un ferito grave in zona Baldo degli Ubaldi

Scontro tra auto e scooter in via Baldo degli Ubaldi

Ancora sangue sulle strade di Roma. Nella tarda serata di ieri, in prossimità del civico 152 di via Baldo degli Ubaldi, si è verificato un grave incidente stradale intorno alle 23:30. Coinvolti nello scontro un’Alfa Romeo Giulietta e uno scooter Honda SH, condotto da un uomo italiano di 73 anni, che è deceduto all’ospedale San Camillo. La passeggera del motociclo, una donna italiana di 69 anni, è stata gravemente ferita e trasportata al Gemelli in codice rosso. L’incidente ha coinvolto anche una Dacia Sandero parcheggiata, colpita dallo scontro.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Il conducente dell’Alfa Romeo, un giovane italiano di 19 anni, si è fermato a prestare soccorso ed è stato portato all’ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito. La Polizia Locale di Roma Capitale, con diverse pattuglie intervenute sul posto, sta conducendo indagini approfondite per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti del VII Gruppo Appio hanno posto sotto sequestro tutti i veicoli coinvolti per ulteriori verifiche. La tragica collisione sottolinea ancora una volta la pericolosità delle strade della capitale, richiamando l’attenzione sulla necessità di misure di sicurezza più rigorose.

4o