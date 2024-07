Ziggy viene trascinato dalla corrente, riesce a nuotare per 6 chilometri e a tornare dai suoi padroni

0 Condivisioni acebook Twitter

Ziggy, un labrador di 8 anni, è stato trascinato via dalle correnti ma è riuscito a tornare a riva dopo aver nuotato per sei chilometri e cinque ore.

L’isola di Pellestrina è stata teatro di una straordinaria impresa canina. Ziggy, un labrador di 8 anni, è stato trascinato via dalle correnti marine, lontano dai suoi padroni Marinella Giaretta e Marco Ceccon. Il cane ha nuotato per cinque ore, percorrendo quasi sei chilometri in mare aperto, riuscendo infine a tornare a riva. Questo episodio, terminato con un lieto fine, è stato raccontato dal comitato territoriale “Lido Oro Benon”, sottolineando la tenacia e la forza del cane.

Il supporto della comunità e il ritrovamento

Sabato 6 luglio, Ziggy è stato trascinato via dalla corrente mentre si trovava al largo con i suoi padroni. Il cane è stato ritrovato all’altezza del pennello 3 di San Pietro in Volta da una turista padovana che lo ha avvistato mentre nuotava da solo. La donna, dopo averlo accudito, ha scoperto sui social che i padroni lo stavano cercando e ha potuto informarli che Ziggy stava bene. Marco Ceccon, membro del gruppo Facebook “Pescatori Veneziani”, ha lanciato un appello che ha ricevuto una risposta immediata e diffusa, grazie ai tanti membri del gruppo.

Un esempio di forza e resistenza

Marco Ceccon ha raccontato l’esperienza vissuta con preoccupazione, spiegando come le correnti fossero troppo forti per restare vicino a Ziggy. Nonostante i tentativi di recuperare il cane, le correnti lo hanno allontanato. Ziggy, però, ha deciso di nuotare verso la riva, percorrendo sei chilometri in quasi cinque ore. Questo sforzo straordinario ha mostrato la forza e il coraggio del labrador. Fortunatamente, Ziggy non è rimasto traumatizzato dall’esperienza e, anzi, ha mostrato ancora voglia di nuotare durante una passeggiata a Vicenza. Marinella Giaretta e Marco Ceccon hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al lieto fine di questa incredibile avventura.