Addio al 21enne Nicola Della Coletta, il ragazzo muore di tumore in tre mesi

Nicola Della Coletta, un giovane di 21 anni di Conegliano, è deceduto a causa di un tumore che lo ha stroncato in soli tre mesi.

La diagnosi era arrivata recentemente, e nonostante le terapie tempestive, la malattia non gli ha lasciato scampo. Nicola è morto lunedì all’ospedale di Padova, dove era ricoverato. La notizia della sua scomparsa ha lasciato l’intera comunità di Conegliano in lutto.

Il ricordo di Nicola

Nicola, ex studente del Cerletti, lavorava nella cantina Astoria e aveva praticato atletica con la società Silca di Conegliano. Era un giovane con molti amici e una famiglia che lo amava profondamente. Lascia nel dolore la mamma Mara, il papà Mauro, gli zii, i cugini, i nonni e tanti amici che ora si preparano a dargli l’ultimo saluto.

L’ultimo saluto e il gesto di solidarietà

Il funerale di Nicola si terrà venerdì 12 luglio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Ogliano. In onore del giovane, la famiglia ha chiesto di non portare fiori, ma di fare donazioni all’associazione “Renzo e Pia Fiorot” di San Fior, che si dedica alla lotta contro i tumori. Questo gesto di solidarietà riflette il desiderio della famiglia di Nicola di contribuire alla lotta contro la malattia che ha portato via il loro amato figlio.