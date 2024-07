Nel barese, scontro tra una moto e un fuoristrada, muore giovane di soli 19 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale sulla Statale 172: giovane di 19 anni perde la vita

Scontro fatale vicino a Locorotondo

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Locorotondo, in provincia di Bari, nel pomeriggio di mercoledì 11 luglio. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro tra la moto su cui viaggiava e un fuoristrada. L’incidente è avvenuto sulla Statale 172. Le cause esatte dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Nonostante il rapido intervento degli operatori del 118 e delle Forze dell’Ordine, per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali. Le Forze dell’Ordine sono ora impegnate a ricostruire la dinamica dell’incidente per chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragica perdita. La comunità locale è sotto shock, piangendo la perdita di una giovane vita.