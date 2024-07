La fine di una lunga storia d’amore, Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono lasciati, erano insieme da 20 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Checco Zalone e Mariangela Eboli si separano dopo 18 anni insieme

La fine di un lungo rapporto

Secondo Dagospia, il comico Checco Zalone, all’anagrafe Luca Medici, e la compagna Mariangela Eboli hanno deciso di separarsi. La crisi tra i due era già nell’aria da tempo, ma ora sembrerebbe che la decisione di prendere strade diverse sia definitiva. Tanto che Checco Zalone si sarebbe rivolto a un avvocato di Roma per ufficializzare la separazione.

Un amore lungo dal 2005 e una carriera di successi

I due stavano insieme dal 2005, anno in cui Luca Medici ha debuttato sul palco di Zelig Off, per poi raggiungere il grande successo con Zelig e i suoi film record al botteghino. Mariangela Eboli ha partecipato a diversi progetti cinematografici del compagno, apparendo in alcuni cameo significativi: era l’amica di Angela che consiglia di lasciarlo nella canzone “Cado dalle nubi” e la cantante che duetta con Caparezza in “Che bella giornata”.

Nonostante abbiano sempre mantenuto un profilo basso e lontano dai riflettori, negli ultimi tempi i loro rapporti si sono deteriorati al punto da portare alla separazione. La coppia ha due bambine, di 7 e 11 anni, ma non si è mai sposata.