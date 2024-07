Bari, la denuncia di un turista sui social: “Orecchiette industriali vendute come artigianali”

0 Condivisioni acebook Twitter

Orecchiette di Bari: il video denuncia di un turista solleva polemiche

Il video del turista e la reazione sui social

Un video girato a Bari da un turista ha fatto il giro dei social, sollevando polemiche sulla qualità delle famose orecchiette baresi vendute ai turisti. Il filmato, condiviso inizialmente dal turista e poi ripubblicato dallo chef barese Donato Carra su Facebook, ha attirato molta attenzione. Carra ha commentato il video con parole dure: «Che figura di ….., ma che ca**o ci vuole a fare 1 chilo di orecchiette. Boh!».

La denuncia del turista

Nel video, il turista mette in guardia altri visitatori e residenti sull’acquisto di orecchiette. Racconta che, dopo aver comprato un pacco di orecchiette da una signora, si è recato in un negozio dove gli avrebbero rivelato la vera qualità e provenienza della pasta. «Sono un po’ bianche, tutte abbastanza regolari e spacciate per artigianali. State attenti perché non tutti sono onesti», conclude il turista, avvertendo i suoi follower.

Il video e il commento di Carra hanno acceso il dibattito sulla qualità dei prodotti artigianali venduti ai turisti e sull’onestà dei venditori locali. Mentre alcuni sostengono che si tratti di un problema isolato, altri ritengono che sia necessario maggiore controllo per garantire l’autenticità dei prodotti tipici e preservare la reputazione della cucina barese.