Incidente stradale, auto contro tir, muore una donna di 46 anni, gravissima la figlia 16enne

Perde il controllo dell’auto e si scontra con un camion. La donna è morta sul colpo, la figlia è stata trasportata in elisoccorso a Bergamo.

Lo schianto fatale lungo la provinciale

Un drammatico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile, lungo la strada che collega Inzago a Pozzuolo Martesana, nella Città Metropolitana di Milano. Una donna di 46 anni, residente a Truccazzano, ha perso la vita dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante che procedeva in direzione opposta.

Secondo i primi accertamenti, la 46enne, per cause ancora in corso di definizione, avrebbe perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il camion, guidato da un uomo di 44 anni. L’impatto è stato violentissimo e per la conducente non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Grave la figlia 16enne, elitrasportata a Bergamo

A bordo dell’auto, al fianco della donna, c’era la figlia 16enne, rimasta gravemente ferita nell’incidente. Dopo l’intervento dei sanitari del 118, la ragazza è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è attualmente ricoverata in condizioni critiche. Il conducente del camion, invece, è rimasto illeso, ma sotto shock.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola, che hanno estratto le vittime dalle lamiere e messo in sicurezza l’area. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Pioltello, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.