Sondaggi 2025: Fratelli d’Italia mette il turbo, PD perde terreno. bene Lega e M5S, calo FI

Fratelli d’Italia guadagna lo 0,4% e vola al 30,2%. Il Pd cala al 22,3%. Movimento 5 Stelle in lieve crescita, fiducia nel governo al 39%.

Fdi primo partito con ampio margine, Pd in calo

Fratelli d’Italia continua a crescere nei sondaggi e, secondo l’ultima rilevazione Swg per il TgLa7, supera per la prima volta il 30%, attestandosi al 30,2% con un aumento settimanale dello 0,4%. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein invece perde terreno, scendendo al 22,3% (-0,2%) e ampliando a quasi otto punti il distacco dal partito della premier Giorgia Meloni.

La crescita di Fdi conferma il trend positivo registrato nelle ultime settimane, mentre per il Pd si tratta di un segnale di rallentamento in una fase in cui il partito tenta di consolidare la propria base in vista delle prossime tornate elettorali.

Bene il M5S e la Lega, giù Forza Italia e partiti minori

Recupera terreno il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna 0,3 punti e sale al 12,2%. In risalita anche la Lega di Matteo Salvini, che passa dall’8,4% all’8,7% (+0,3). Perde invece lo 0,2% Forza Italia, ora all’8,9%, pur restando davanti al Carroccio di misura.

Cresce Alleanza Verdi e Sinistra, che si attesta al 6,2% (+0,2), mentre calano Azione di Carlo Calenda (3,8%, -0,1) e Italia Viva di Matteo Renzi (2,5%, -0,1). In fondo alla classifica si trovano +Europa all’1,8% (-0,2) e Sud Chiama Nord stabile all’1%. Resta alta la quota degli indecisi: il 34% degli intervistati ha dichiarato di non sapere per chi vota.