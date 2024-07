Operaio di 42 anni muore investito da una pala di un escavatore guidata da un collega

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia sul lavoro a Macchiareddu: operaio perde la vita

La dinamica dell’incidente

Questa mattina, venerdì 12 luglio, un operaio di 42 anni residente a Iglesias, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro a Macchiareddu, nella Città Metropolitana di Cagliari. L’uomo lavorava per una ditta specializzata nel trattamento dei rifiuti. La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara, ma secondo le prime ricostruzioni, l’evento si è verificato mentre uno dei mezzi utilizzati dalla società, guidato da un collega della vittima, stava effettuando manovre per lo spostamento di rifiuti. Per cause ancora in corso di accertamento, l’escavatore ha investito l’operaio, probabilmente colpendolo con la benna.

I soccorsi e le indagini

L’operatore che guidava il mezzo, accortosi dell’accaduto, ha immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante l’arrivo tempestivo dell’elisoccorso, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente per raccogliere testimonianze e ricostruire la dinamica dei fatti. Gli accertamenti, condotti in collaborazione con gli ispettori dello Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), mirano non solo a determinare le eventuali responsabilità ma anche a verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all’interno della ditta.

Questo tragico evento ha sconvolto la comunità locale e sollevato ancora una volta l’importanza del rispetto rigoroso delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro per prevenire simili tragedie.