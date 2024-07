Italia divisa in due, nubifragi e alluvioni al Nord, Centro Sud allerta caldo

0 Condivisioni acebook Twitter

Centro Sud in allerta caldo, il Nord flagellato dal maltempo

Allerta caldo al Centro Sud

Mentre il Centro Sud è alle prese con un’ondata di caldo eccezionale, con città come Roma e Bologna da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi centigradi, il Nord Italia è messo in ginocchio dal maltempo. Forti grandinate e raffiche di vento stanno provocando gravi danni in varie regioni.

Maltempo in Piemonte: disagi e danni

Novara e Torino

In Piemonte, la situazione è particolarmente critica a Novara, dove il maltempo ha causato la caduta di numerosi alberi, costringendo alla chiusura di diverse vie, tra cui Bertini, Appiani, Crosa, Verdi, Campigli, Timavo, Merano, Conca d’oro e Sabotino. Il Comune ha consigliato di percorrere strade alternative e di prestare massima attenzione.

Anche i viaggiatori in treno stanno affrontando gravi disagi. La caduta di alberi sui binari ha interrotto la circolazione sulla Sfm1 Rivarolo-Chieri, costringendo alla cancellazione di treni e alla sospensione temporanea del servizio. In provincia di Novara, il maltempo ha danneggiato il tetto della scuola di Fontaneto.

Pont Canavese e dintorni

Nell’area di Pont Canavese, molte zone sono senza luce dalle 3 del mattino a causa dei temporali. Segnalazioni di danni e interruzioni di corrente provengono da Parella, Borgiallo, Cintano, Strambino e San Giovanni, dove il maltempo ha colpito con particolare veemenza, isolando alcune zone.

Biellese

Nel Biellese, la situazione è critica sulle linee ferroviarie da Biella verso Santhià e Novara a causa di alberi caduti. Le aree più colpite includono Vergnasco, Magnonevolo, Zubiena, Castellengo e Candelo, con segnalazioni di caduta di alberi e danni ai pali dell’illuminazione pubblica.

Maltempo in Trentino: frane e allagamenti

In Trentino, il maltempo ha provocato danni significativi, con oltre 100 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore. La forte pioggia ha causato allagamenti di sottopassi, garage, aziende produttive e appartamenti, in particolare nel distretto dell’Alta Val d’Isarco a Campo di Trens. Il fiume Isarco è esondato, causando frane e allagamenti che hanno colpito abitazioni e un hotel.

Maltempo in Lombardia: danni a Varese e Como

In Lombardia, nubifragi e venti forti hanno causato danni nel Varesotto, dove decine di cittadini hanno chiesto soccorso per allagamenti, tetti scoperchiati e alberi caduti. Finora, sono stati effettuati una quarantina di interventi, con sessanta richieste ancora in attesa. Squadre aggiuntive dal comando di Milano sono state inviate per supportare le operazioni di soccorso. A Como, il lungolago è stato chiuso a causa dei danni provocati dal maltempo.

La situazione resta critica in molte regioni del Nord Italia, con autorità e servizi di emergenza impegnati a fronteggiare i numerosi danni e a garantire la sicurezza dei cittadini.