Bari, incidente mortale nella notte, moto sbanda su statale 16, muore 40enne barese

Tragedia sulla Statale 16 a Bari: motociclista perde la vita in un incidente

L’incidente mortale

Un motociclista è morto questa notte a Bari in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16, all’altezza dell’uscita 12 in direzione nord. La vittima, residente a Bari, è deceduta sul colpo. Nessun altro veicolo coinvolto nel sinistro è stato rinvenuto sul luogo.

Il luogo dell’incidente

L’incidente si è verificato nel tratto di strada della Statale 16 compreso tra lo svincolo verso la Statale 100 in direzione Taranto e l’uscita per Carrassi/Carbonara.

Interventi e indagini

Sul posto sono giunte tre pattuglie della Polizia Locale, i soccorritori del 118 e il personale dell’Anas. Sono in corso gli accertamenti e le verifiche per definire l’esatta dinamica dell’incidente. Le autorità stanno lavorando per capire le cause che hanno portato alla perdita del controllo della moto e alla tragica morte del motociclista.