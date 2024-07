Temptation Island: Martina sempre più legata a Carlo. Raul disperato: “Non posso accettarlo, è una follia”

23 Condivisioni acebook Twitter

Temptation Island: tensioni tra Raul e Martina

La puntata del 11 luglio: tensioni e gelosie

La puntata di giovedì 11 luglio di Temptation Island con Filippo Bisciglia è stata caratterizzata da ripicche, dispetti e dispiaceri. La mancanza di fiducia e la gelosia continuano a minare il rapporto tra Raul e Martina. Raul si trova in uno stato di crescente sconforto dopo aver visto un video che ritrae la sua fidanzata in atteggiamenti compromettenti con il single Carlo. “Posso davvero rimanere a guardare la persona che amo comportarsi in questo modo?” si chiede Raul, mentre Martina si avvicina sempre di più al single Carlo, cosa che non piace per niente a Raul.

La rabbia di Raul

Raul viene chiamato nel pinnettu dalla redazione per guardare un video che riguarda Martina insieme al tentatore Carlo. I due si mostrano molto complici in piscina, tra coccole, carezze e baci. “Io mi stufo spesso con Raul. Ma non sono maliziosa,” confida Martina al tentatore. Raul, visibilmente ferito, sbotta tra calci e lacrime: “Ma che stupida, lei vuole fare tanto la sveglia e poi?”

Filippo Bisciglia mostra un altro video a Raul, dove Martina appare spensierata e sorridente. In questo video, Carlo si espone molto su Martina, confessando che se non fosse stata fidanzata sarebbe uscito con lei. “Io non mi aspettavo di trovare una bella affinità con te,” dice Martina a Carlo. Raul commenta: “Io spero che lei si calmi e ragioni. Non mi piace vedere queste cose.”

Il secondo video mostra lo sfogo in lacrime di Martina: “Ho paura di scoprire cose che non voglio. Mi manca, però non sono afflitta quindi devo capire delle cose.”

Le tensioni tra Raul e Martina continuano a crescere, mettendo a dura prova la loro relazione. Gli spettatori restano col fiato sospeso, in attesa di vedere se la coppia riuscirà a superare queste difficoltà o se la loro storia d’amore arriverà al capolinea.