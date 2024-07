Si tuffa nel fiume Brembo e non riemerge: 32enne muore davanti ai bagnanti

27 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Brembate: giovane di 32 anni muore annegato nel fiume Brembo

Il tragico incidente

Nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 18, un giovane di 32 anni, originario della Romania, è morto annegato dopo essersi tuffato nel fiume Brembo nella zona della Filarola, in via Arnichi a Brembate (Bergamo). Il giovane si era tuffato da un piccolo sbarramento artificiale alto un paio di metri. Inizialmente, è stato visto riemergere e ha fatto cenno ai suoi amici che stava andando tutto bene, ma poco dopo è scomparso sott’acqua, trascinato dalla corrente.

I tentativi di salvataggio

Altri bagnanti presenti sulla riva del fiume Brembo hanno avvistato il giovane una cinquantina di metri più a valle e lo hanno seguito fino a una zona dove l’acqua era alta solo un metro. Sono riusciti a riportarlo a riva e hanno tentato di rianimarlo con il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Purtroppo, per il trentaduenne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco di Dalmine e i carabinieri di Zingonia, Brembate e Treviglio. La salma è stata composta nella camera mortuaria del cimitero di Brembate.