Moto finisce fuori strada, muoiono sul colpo Salvo Giardino e Alfio Cuffari di 23 e 19 anni

Tragico incidente a Catania: due giovani perdono la vita

Le vittime dell’incidente

Due giovani vite sono state spezzate troppo presto, ancora una volta sulla strada. Salvo Giardino, 23 anni, e Alfio Cuffari, 19 anni, hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella notte a Catania, all’incrocio tra corso Indipendenza e corso IV Novembre. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

I due viaggiavano insieme a bordo di una moto, ma le circostanze dell’incidente non sono ancora chiare. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di un incidente autonomo: il giovane alla guida potrebbe aver perso il controllo del veicolo, finendo per schiantarsi fuori strada. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.