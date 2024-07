Puglia, caldo torrido almeno per altri 10 giorni, punte di 43° C

0 Condivisioni acebook Twitter

Italia in arrivo una nuova ondata di caldo africano: temperature fino a 43°C

L’anticiclone africano torna a colpire

Ci risiamo. Il caldo africano sta per tornare prepotentemente su tutta l’Italia, con particolare intensità al Centro-Sud, dove le temperature potrebbero salire fino a 40°C e oltre. La causa è attribuibile al temuto anticiclone africano, che spinto da correnti aride e bollenti di origine desertica, riuscirà ancora una volta ad espandersi su tutto il Mediterraneo. Questa intensa e lunga ondata di caldo rappresenta la quarta della stagione.

Durata e impatti del caldo

L’azione rovente di matrice africana potrebbe addirittura durare 10 giorni, con assenza di piogge, temperature bollenti, afa e umidità elevate, fino almeno al 20 luglio. Questa situazione porterà disagi non solo alla popolazione, ma anche al settore agricolo e alle risorse idriche, già messe a dura prova dalle precedenti ondate di calore.

Le autorità raccomandano di adottare misure preventive per affrontare al meglio questa nuova ondata di caldo, come evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi idratati e cercare luoghi freschi. In particolare, le persone più vulnerabili come anziani, bambini e individui con patologie croniche dovrebbero prestare particolare attenzione alle condizioni climatiche avverse.