Tragedia a Civita Castellana: la maestra Simonetta Banditelli cade in una scarpata e muore dopo giorni di agonia

È morta la maestra Simonetta Banditelli: tragedia a Civita Castellana

La tragica scomparsa

La maestra Simonetta Banditelli, cinquantotto anni, è deceduta dopo essere caduta in una scarpata in via Masci a Civita Castellana, provincia di Viterbo, la scorsa domenica 6 luglio. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, Simonetta è morta nel pomeriggio di giovedì 11 luglio al Policlinico Agostino Gemelli di Roma a causa delle ferite e dei traumi riportati. I funerali della maestra si terranno lunedì 15 luglio alle 16 nella chiesa di San Giuseppe operaio a Civita Castellana.

Le circostanze dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, la maestra Simonetta si era allontanata da casa durante la mattina di domenica scorsa e se ne erano perse le tracce. I familiari, preoccupati per la sua assenza e non riuscendo a mettersi in contatto con lei, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche. I vigili del fuoco hanno trovato Simonetta in fondo alla scarpata, gravemente ferita.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte di Simonetta Banditelli ha rapidamente fatto il giro della comunità, suscitando numerosi messaggi di cordoglio e stima da parte di amici, colleghi e conoscenti. Simonetta aveva insegnato nell’Istituto comprensivo XXV Aprile, lasciando un segno profondo nei cuori di molti. Il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, ha espresso il suo cordoglio: “Mi stringo a nome dell’intera cittadinanza al dolore della famiglia e delle persone a lei più care, alle quali rivolgo le più sentite condoglianze”.