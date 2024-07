Coldplay infiammano Roma, l’Olimpico impazzisce per Chris Martin, tantissimi i vip presenti

0 Condivisioni acebook Twitter

I Coldplay incantano l’Olimpico di Roma nel primo dei quattro concerti sold out, con oltre 260mila biglietti venduti, regalando un’esperienza musicale indimenticabile.

L’Olimpico di Roma si infiamma per i Coldplay

L’attesa per il concerto dei Coldplay all’Olimpico di Roma era palpabile da mesi, con i biglietti esauriti in pochissimo tempo e una cifra record di oltre 260mila biglietti venduti. Il primo dei quattro concerti ha visto la band britannica fare il suo ingresso trionfale sul palco intorno alle 21.20, aprendo lo show con l’intro “Music of the Spheres” seguito da “Higher Power”.

Chris Martin, visibilmente emozionato, ha salutato il pubblico in italiano: “Ciao, grazie mille di essere qui. Sono felice di esserci, sono tornato in Italia dopo 21 anni”. L’atmosfera era elettrica, con i famosi braccialetti luminosi che hanno creato un mare di luci colorate.

La scaletta del concerto ha incluso grandi successi come “Adventures of a Lifetime”, “Paradise”, “The Scientist” e “Viva la Vida”, scatenando l’entusiasmo dei fan.

Vip e spettacolo All’Olimpico

Fra il pubblico erano presenti numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura romana. Tra i presenti, il sindaco Roberto Gualtieri, la showgirl Alessia Marcuzzi, l’attrice Michela Quattrociocche e l’attore Giuseppe Maggio. L’evento ha visto Chris Martin interagire calorosamente con il pubblico, leggendo i cartelli e riconoscendo la presenza di fan arrivati da lontano, come dal Brasile, dall’Argentina e da Israele.

In un momento particolarmente emozionante, ha invitato una teenager sul palco per cantare insieme a lei. Il concerto ha offerto un impatto visivo e sonoro straordinario, confermando il motivo del successo planetario dei Coldplay e la loro capacità di creare momenti magici attraverso la loro musica.