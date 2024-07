Tragedia sul lavoro: infermiera Antonella Cutini, 54 anni, muore d’infarto davanti ai colleghi durante il turno

0 Condivisioni acebook Twitter

Un’infermiera di 54 anni muore di infarto durante il turno di lavoro all’Ifo di Roma, suscitando dolore e proteste sindacali per le condizioni lavorative estenuanti.

La comunità ospedaliera dell’Ifo (Istituti fisioterapici ospedalieri) di Roma è stata colpita da una tragica perdita. Antonella Cutini, infermiera di 54 anni, è deceduta per un infarto durante il suo turno di lavoro, sotto gli occhi impotenti di una collega.

Questo drammatico evento ha sollevato un’ondata di dolore tra i colleghi e ha acceso le proteste dei sindacati contro i “turni e orari massacranti” che affliggono il personale sanitario.

La morte improvvisa di Antonella ha messo in evidenza le condizioni lavorative estremamente stressanti a cui sono sottoposti gli operatori sanitari, costretti a turni prolungati e a ritmi insostenibili.

Il dolore dei colleghi e le parole di solidarietà

Il dolore per la perdita di Antonella Cutini ha profondamente toccato i suoi colleghi, creando un’atmosfera di tristezza e sgomento all’interno dell’ospedale. Laura, una delle sue colleghe, ha espresso il proprio dolore in un post su Facebook:

“Oggi è stato molto difficile lavorare, ho visto più di una collega con gli occhi lucidi, gli uomini che per definizione non piangono erano ombrosi, ma purtroppo non abbiamo potuto interrompere le nostre attività, benché lo avremmo fatto ben volentieri! Certe volte si dovrebbe poter interrompere tutto, per riunirsi in un abbraccio collettivo, anche senza proferire una parola”.

Le sue parole riflettono il profondo impatto emotivo che la scomparsa di Antonella ha avuto su tutto il personale, evidenziando la necessità di un maggiore supporto psicologico e di condizioni lavorative più umane per il personale sanitario.