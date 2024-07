Furiose Polemiche sullo Zoosafari di Fasano: orsi polari esposti al caldo torrido. La struttura rassicura: “Per loro c’è tutto ciò di cui hanno bisogno”

0 Condivisioni acebook Twitter

Maurizio Lombardi Leonardi denuncia le condizioni critiche degli orsi polari dello Zoosafari di Fasano, sollevando polemiche sul loro benessere.

Condizioni critiche sugli orsi polari a Fasano

Con l’arrivo del caldo, torna alla ribalta la polemica sulle condizioni degli orsi polari ospitati allo Zoosafari di Fasano. Maurizio Lombardi Leonardi, responsabile del Dipartimento nazionale tutela e benessere degli animali di Rinascimento, un movimento politico legato a Vittorio Sgarbi, ha lanciato un allarme attraverso Facebook riguardo al benessere di questi grandi mammiferi.

Lombardi Leonardi è stato contattato da turisti che hanno scattato immagini delle condizioni precarie degli orsi, ma per motivi di privacy non possono essere pubblicate. Le temperature elevate, che sfiorano i 40 gradi, rendono insostenibile la vita degli orsi, costretti a sopravvivere in una pozza di acqua bollente, girando attorno come automi.

Richiesta di intervento e monitoraggio

Lombardi Leonardi critica duramente i proprietari dello zoo, accusandoli di superficialità nel garantire il benessere degli orsi polari. “I proprietari, due mie vecchie conoscenze, sono convinti che basta dipingere di blu il recinto, fornire un getto d’acqua e una scenografia di tronchi per garantire il benessere dell’orso polare,” ha dichiarato nel suo post. Annunciando la sua intenzione di recarsi personalmente a monitorare la situazione, ha promesso che la questione non passerà inosservata. La denuncia di Lombardi Leonardi riaccende il dibattito sulle condizioni degli animali in cattività e sulla necessità di adeguati standard di benessere, soprattutto per specie abituate a climi molto diversi da quelli mediterranei.