Bari, tragedia a Pane e Pomodoro, bagnante si accascia in acqua e muore, inutili i tentativi di soccorso

Tragedia sulla spiaggia di Pane e Pomodoro: un bagnante di 65 anni muore per arresto cardiaco

Un Triste Evento sulla Spiaggia di Pane e Pomodoro

Questa mattina, sabato 13 luglio, la spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro è stata teatro di una tragica vicenda. Intorno alle 9, un bagnante di circa 65 anni, originario del quartiere Madonnella, si è improvvisamente accasciato in acqua a pochi metri dalla battigia. I bagnini presenti hanno prontamente cercato di rianimarlo, ma ogni tentativo è risultato vano. La scena ha suscitato paura e preoccupazione tra i presenti, che hanno assistito impotenti all’evento.

Intervento delle Autorità e Costatazione del Decesso

Sul luogo della tragedia è intervenuto il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso del bagnante, attribuito a un arresto cardiaco. Anche la Polizia locale era presente in spiaggia e il magistrato di turno è intervenuto per eseguire le necessarie verifiche del caso. Questo triste episodio ha gettato un’ombra di dolore e sgomento sulla comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia del defunto in questo momento di lutto.