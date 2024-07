Caldo Killer in Puglia, malore improvviso uomo muore in spaiggia, salgono a 4 i morti in 24 ore

0 Condivisioni acebook Twitter

Quattro anziani muoiono in spiaggia in Puglia a causa del caldo torrido

Un’ondata di caldo mortale sulle spiagge pugliesi

In Puglia, nel giro di 24 ore, il caldo torrido ha causato la morte di quattro anziani. L’ultimo tragico episodio ha coinvolto un ottantenne deceduto questa mattina in un lido della località Lama, nella marina di Taranto. L’uomo, un 82enne, ha accusato un malore mentre era in acqua. Nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, che lo hanno trasportato in condizioni gravi all’ospedale Santissima Annunziata, è deceduto al suo arrivo.

Una serie di decessi in diverse località

Oltre all’anziano morto a Taranto, un altro decesso è avvenuto questa mattina a Giovinazzo, dove un settantenne ha perso la vita. Ieri, altre due persone sono decedute rispettivamente a Porto Cesareo nel Salento e sulla spiaggia cittadina di Bari, a Pane e Pomodoro. Questi episodi evidenziano l’estrema pericolosità delle ondate di calore, soprattutto per le persone anziane, e sottolineano la necessità di misure preventive per proteggere i più vulnerabili durante periodi di caldo estremo.

4o