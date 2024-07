Scontro tra due auto, una si ribalta, muore sul colpo Manuel Sampellegrini, aveva 39 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale a Olgiate Olona: un 39enne perde la vita

Tragico schianto a Olgiate Olona

Un uomo di 39 anni, Manuel Sampellegrini, è deceduto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio a causa delle ferite riportate in un grave incidente stradale avvenuto a Olgiate Olona, in provincia di Varese. L’incidente, avvenuto poco dopo le 3:30 del 14 luglio lungo via Roma, ha visto il veicolo di Sampellegrini scontrarsi violentemente con un’altra auto prima di ribaltarsi. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno ancora indagando per chiarire la dinamica dell’incidente. Sampellegrini, soccorso immediatamente, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Legnano, nella Città Metropolitana di Milano, dove purtroppo è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Conseguenze e indagini in corso

Alla guida dell’altra vettura coinvolta c’era un ragazzo di 29 anni che, nonostante l’incidente, ha riportato ferite meno gravi ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sampellegrini, titolare di una tabaccheria a Castellanza, era molto conosciuto nella sua comunità. I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul posto e stanno indagando per determinare eventuali responsabilità. Questo tragico evento ha profondamente scosso la comunità locale, che ricorda Sampellegrini come un membro attivo e rispettato della società.