Scontro tra una moto e un motorino, il bilancio è pesantissimo, muoiono due ragazzi di 14 e 16 anni e un uomo di 46 anni

Incidente mortale a Giulianello: tre vittime

Scontro tra due moto: tragedia a Giulianello

Due ragazzi di quattordici e sedici anni e un uomo di quarantasei sono deceduti in un grave incidente stradale avvenuto a Giulianello, in provincia di Latina. L’incidente si è verificato nella serata di ieri, domenica 14 luglio. La comunità locale, stamattina, si è svegliata con la tragica notizia che già si era diffusa dopo cena.

Dinamica e conseguenze dell’incidente

L’incidente ha coinvolto due moto che si sono scontrate. Per i due adolescenti non c’è stato nulla da fare: i soccorsi sono stati vani e i giovani sono morti sul colpo. Lo stesso è valso per l’uomo di quarantasei anni, che ha riportato ferite e traumi troppo gravi. Nonostante i tentativi di rianimarlo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.