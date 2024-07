La famiglia reale del Kuvait ha un interesse serio nei confronti del Bari, call in settimana e volontà di chiudere quanto prima

0 Condivisioni acebook Twitter

Nuovi sviluppi sull’interesse della famiglia reale del Kuwait verso il Bari

Contatti tra Sheikh Malek Humoud al-Sabah e il sindaco Leccese

Ulteriori dettagli sono emersi riguardo il possibile interesse della famiglia reale del Kuwait per l’acquisizione della SSC Bari. Secondo i colleghi di Passione Bari Radio Selene, Sheikh Malek Humoud al-Sabah ha incontrato venerdì pomeriggio il sindaco Vito Leccese. L’obiettivo dell’incontro era stabilire un contatto diretto con la società sportiva.

Possibile trattativa in vista

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali da parte della società, la famiglia reale del Kuwait sembra intenzionata a organizzare una call per esplorare la possibilità di una trattativa entro l’inizio della prossima stagione sportiva. Sharif Lorenzini, noto imam e amico di lunga data di Sheikh Malek Humoud al-Sabah, ha svolto un ruolo chiave nel far venire il dignitario in Puglia, una regione che ha trovato particolarmente affascinante.

La fonte sottolinea che non c’è alcun intento di spettacolarizzare l’operazione o di cercare pubblicità. La famiglia reale del Kuwait è determinata a capire rapidamente se si possa procedere, possibilmente entro Ferragosto. Richiedono riservatezza e preferiscono evitare intermediari, affermando di essere pronti a muoversi velocemente. Ora la decisione spetta ai De Laurentiis.