L’ultima volontà di Shannen Doherty, essere cremata e le sue ceneri unite a quelle del padre e del cane

0 Condivisioni acebook Twitter

Shannen Doherty: desiderio di essere cremata e ceneri sparse a Malibù

Ultime volontà di Shannen Doherty

Shannen Doherty, deceduta sabato 13 luglio all’età di 53 anni, aveva espresso nel podcast “Let’s Be Clear” il suo desiderio di essere cremata e che le sue ceneri fossero unite a quelle di suo padre e del suo cane, per poi essere sparse a Malibù. Secondo quanto riportato da People, l’attrice attribuiva al suo cane il merito di aver scoperto il suo cancro prima della diagnosi ufficiale.

Il legame speciale con il suo cane Bowie

Shannen Doherty aveva ricevuto la diagnosi di cancro al seno nel 2015 e, in una delle sue prime dichiarazioni pubbliche sulla malattia, aveva parlato del suo cane. L’attrice sosteneva che il suo animale domestico avesse intuito che qualcosa non andasse prima della diagnosi. “Prima, per molto tempo, mi annusava ossessivamente proprio qui, sul lato destro – spiegava a Entertainment Tonight nel 2016 – Quindi, aveva senso quando mi è stata diagnosticata la malattia”. Shannen era molto legata al suo cane, di nome Bowie, tanto da creare un profilo Instagram per lui, “@missbowiedoherty”. Anche sul proprio account Instagram, l’attrice aveva pubblicato molte foto con il suo amico a quattro zampe. In uno degli ultimi scatti, aveva scritto: “Buon compleanno al miglior cane del mondo. Ti amo quasi in modo ossessivo”.

In un episodio del podcast “Let’s Be Clear” del gennaio 2024, Doherty aveva dato precise indicazioni per il suo funerale, desiderando che le sue ceneri fossero unite a quelle del suo cane e di suo padre. “Voglio che siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibù, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso”. L’attrice voleva che alla commemorazione partecipassero solo “le persone che vogliono veramente essere lì”. “Io voglio che il mio funerale sia sincero e anche una festa dell’amore. Non voglio che la gente pianga, ma che poi in privato dica: ‘Grazie a Dio quella st***za adesso è morta – specificava Shannen Doherty – È ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi. Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli. Chi verrà sappia che dovrà essere una celebrazione d’amore”.