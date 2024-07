Incidente al luna park, ragazza di 22 anni sbalzata da una giostra, è gravissima, ferita una bimba

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente al luna park di Borgo Valsugana: tre ragazze coinvolte

Due giovani sbalzate dalla giostra durante la sagra di San Prospero

Un grave incidente è avvenuto al luna park organizzato per la sagra di San Prospero a Borgo Valsugana, in provincia di Trento. Due ragazze sono state violentemente sbalzate da una giostra in funzione domenica sera, finendo per travolgere una bambina nelle vicinanze. Le tre sono state prontamente soccorse dal personale del 118 e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo. La più grave, una ragazza di 22 anni, è ora ricoverata in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

Le giovani, originarie della Bassa Valsugana, sono state scaraventate fuori dalla giostra a causa di un malfunzionamento dei sedili dell’attrazione di tipo “top spin”. L’incidente è avvenuto intorno alle 23, mentre il luna park era gremito di visitatori, soprattutto giovani.

Indagini e misure di sicurezza adottate

Oltre alla 22enne, trasportata in elicottero a Trento con prognosi riservata, sono rimaste coinvolte anche una 18enne e una bambina di 9 anni, colpita accidentalmente da una delle due ragazze. Fortunatamente, le ferite riportate da queste ultime due non sono state gravi: la bambina ha subito ferite lievi ed è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni, mentre la 18enne è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.

La giostra coinvolta è stata immediatamente sequestrata, e il proprietario è ora indagato per lesioni colpose gravissime. Carabinieri e vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per capire cosa non abbia funzionato nei sistemi di sicurezza dell’attrazione. Nel frattempo, il sindaco di Borgo Valsugana ha emanato un’ordinanza per fermare tutte le giostre presenti alla sagra, che si concluderà questa mattina.