Il commosso addio dei piccoli pazienti al dottor Massimo Abate, primario dell’Oncologia Pediatrica morto troppo presto

Lutto per la scomparsa del dottor Massimo Abate, primario di Oncologia Pediatrica a Napoli

Incredulità e dolore per la perdita di un grande medico

La comunità medica e i tanti che lo conoscevano sono ancora increduli per la prematura scomparsa del dottor Massimo Abate, primario dell’Oncologia Pediatrica dell’ospedale Santobono di Napoli, morto a soli 60 anni. I funerali dell’oncologo si sono svolti oggi, martedì 16 luglio, a Lucera, in provincia di Foggia, città natale del medico.

Tributi di cordoglio e gratitudine

Numerosi messaggi di cordoglio e lutto sono stati espressi nelle ultime ore da colleghi, amici, e soprattutto dai genitori dei bambini che ha curato. La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto immenso tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano.

Un padre, il cui figlio è stato curato dal dottor Abate, ha scritto: “Non è giusto! Non può essere vero che un uomo, di questa caratura e importanza per la salute dei nostri figli deve andare via così. Caro Dottore Abate, se oggi mio figlio vive e cresce bene è solo grazie alla tua professionalità e umanità. Sei stato l’unico spiraglio di luce nel buio della malattia di mio figlio. Non avrò mai la possibilità di ringraziarti e pregherò sempre per te, che il Signore ti abbia in gloria per quello che hai fatto e lasciato. Un abbraccio alla famiglia Abate.”

Un altro padre ha ricordato: “Un santo sulla terra nel settembre 2022 prende mia figlia in cura con grande garbatezza. Facciamo un colloquio e dopo avermi confrontato con mia moglie, decidiamo di proseguire. Gli affidiamo la vita di nostra figlia. Mi guardò negli occhi e mi disse proviamo. Ad oggi, dopo due anni, stiamo facendo solo esami di routine. Grazie di vero cuore sin lassù, soprattutto proteggi i tuoi bimbi come hai fatto sulla terra.”

L’associazione AIFO Inclusione e Cura ha omaggiato il dottor Abate, scrivendo: “Massimo non era solo un medico straordinario, ma anche un essere umano di rara sensibilità e compassione. Durante le sue ferie estive partiva in missione per noi di AIFO anche per compiere la valutazione di numerosi progetti e lo faceva in maniera impeccabile. Tantissime sono state le sue missioni nella Repubblica Democratica del Congo. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia e di coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo.”

La perdita del dottor Massimo Abate lascia un vuoto incolmabile nella comunità medica e tra le famiglie dei tanti piccoli pazienti che ha curato con dedizione e amore.