Puglia sconvolta per la morte di Savina Disanti, annegata a Vieste per salvare la nipotina di 3 anni, aveva 57 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Savina Disanti, una figura ben nota a Vieste, è tragicamente annegata cercando di salvare la nipotina di tre anni.

Vieste è scossa per la scomparsa della 57enne Savina Disanti, titolare dell’omonima cartolibreria e figura molto conosciuta in paese. La donna è tragicamente annegata nel tentativo di soccorrere la sua nipotina di tre anni in mare.

La bambina è stata portata d’urgenza all’ospedale di Foggia con un elisoccorso e fortunatamente non è in pericolo di vita. Il corpo della Disanti è stato recuperato al largo da un gommone e successivamente trasportato al porto di Vieste, dove i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 si sono rivelati vani.

“Siamo molto addolorati – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Nobiletti -. La donna era molto conosciuta nella nostra comunità. È un dolore enorme”.

Anche sui social, la comunità esprime il suo cordoglio. La “Farmacia del Porto” di Vieste ha pubblicato un commovente messaggio: