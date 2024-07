Gallipoli, bimba di 6 anni si perde sulla spiaggia, cammina per oltre due chilometri prima di essere ritrovata dalla Polizia

0 Condivisioni acebook Twitter

Una bimba di 6 anni si è persa sulla spiaggia di Gallipoli e, dopo aver camminato per oltre due chilometri, è stata ritrovata e salvata dalla polizia.

Un episodio di grande apprensione ha avuto luogo sabato pomeriggio, 13 luglio, sulla spiaggia di Lido Conchiglie, una delle più affollate della costa ionica salentina. Una bimba di sei anni si è smarrita mentre giocava con i suoi fratellini, sfuggendo per un attimo all’attenzione dei genitori. Disorientata tra la folla di bagnanti, la piccola ha camminato per oltre due chilometri senza riuscire più a vedere i suoi familiari.

La scomparsa è stata immediatamente denunciata dai genitori alla sala operativa della questura di Lecce. Sul posto sono intervenute due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e una volante del Commissariato di Gallipoli per avviare le ricerche della minore.

Fortunatamente, la bambina è stata ritrovata in tempi brevi presso il lido Holiday Beach, nella località di Rivabella. Spaventata e in lacrime per aver perso i suoi cari, è stata notata da una donna che l’ha accolta sotto il proprio ombrellone per consolarla.

Gli agenti, perlustrando palmo a palmo le spiagge, sono giunti in zona e, riconosciuta la situazione, hanno preso in custodia la bambina. La piccola ha potuto comunicare via radio con il padre, rassicurandolo con un “Papà sto arrivando con la macchina della Polizia”.

Per sicurezza, la bambina è stata visitata dal personale sanitario, che ha anche offerto supporto ai genitori in stato di shock. Stava bene e ha potuto finalmente riabbracciare i suoi cari.