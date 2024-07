Raid armato sulla spiaggia di un lido, due uomini con fucili a pompa e volto coperto fanno irruzione tra i bagnanti

0 Condivisioni acebook Twitter

Panico a Torre Annunziata: raid armato sulla spiaggia del lido Azzurro

Attacco a mano armata sul Lido Azzurro

Attimi di puro terrore a Torre Annunziata, Napoli, quando due uomini armati di fucili a pompa e con il volto coperto da caschi integrali sono entrati in azione sul lido Azzurro, uno dei stabilimenti balneari più noti della città. Il loro intento sembrava essere una spedizione di morte.

Tuttavia, al loro arrivo intorno alle 17 in una calda giornata estiva, non hanno trovato la persona che cercavano. La presenza di tante persone sulla spiaggia ha aumentato il panico quando i due uomini armati hanno iniziato a sparare alcuni colpi, probabilmente per farsi strada verso l’uscita. Fortunatamente, nessuno è stato colpito.

Le indagini in corso

Il raid, durato solo pochi minuti, ha lasciato un’impressione indelebile sui presenti. Le forze dell’ordine, inclusi polizia e carabinieri, sono arrivate rapidamente sul posto, trovando alcune persone ancora in stato di shock.

La notizia si è diffusa rapidamente sui social media, con molte persone preoccupate chiedendo informazioni: “Diteci cosa è successo?” Le indagini sono ora affidate agli agenti del commissariato locale, che stanno lavorando per identificare i colpevoli nascosti dietro i caschi integrali. Le autorità hanno sequestrato le immagini delle telecamere di sorveglianza del lido e delle aree circostanti per raccogliere elementi utili sui movimenti dei malviventi.

Il Contesto e le Possibili Motivazioni

Una delle domande principali è chi fosse l’obiettivo del mancato agguato. Torre Annunziata è da tempo teatro di una guerra di camorra, con scontri frequenti a colpi di arma da fuoco. Le armi vengono spesso utilizzate a scopo intimidatorio, ma non mancano episodi mortali, come l’omicidio di un 24enne lo scorso 8 febbraio a corso Umberto I. La scena ricorda altri episodi di violenza, come l’incursione armata in una pizzeria a Pianura, Napoli, due anni fa, dove i banditi spararono colpi di pistola anche in presenza di un bambino.