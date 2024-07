E’ morta Christina Sandera la compagnia di una vita di Clint Eastwood, aveva 61 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Christina Sandera, compagna di Clint Eastwood per dieci anni, è morta a 61 anni.

La scomparsa di Christina Sandera

Christina Sandera, la compagna di Clint Eastwood negli ultimi dieci anni, è deceduta all’età di 61 anni. La notizia è stata confermata dallo stesso attore e regista a The Hollywood Reporter: “Christina era una donna adorabile e premurosa, e mi mancherà molto”. Un portavoce della Warner Bros ha dichiarato alla rivista che non saranno fornite ulteriori informazioni.

La vita di Christina Sandera e la sua relazione con Clint Eastwood

La coppia si era conosciuta quando Christina lavorava come hostess al Mission Ranch Hotel and Restaurant di Eastwood a Carmel-by-the-Sea, in California. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2014. Clint Eastwood, 94 anni, è stato sposato due volte: con la modella Maggie Johnson (dal 1953 fino alla separazione nel 1964 e al divorzio nel 1984) e con la conduttrice televisiva Dina Ruiz (dal 1996 fino al loro divorzio nel 2014).

Eastwood ha avuto anche altre relazioni significative, tra cui con la stuntwoman Roxanne Tunis, l’attrice candidata all’Oscar Sondra Locke (con cui ha condiviso 14 anni e quattro film), l’assistente di volo Jacelyn Reeves e l’attrice Frances Fisher (insieme per cinque anni e collaboratori in quattro film).

La rivista americana ricorda che il 40° film di Eastwood come regista, Juror No. 2, annunciato nell’aprile 2023, è attualmente in post-produzione.