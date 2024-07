Caldo Killer, si stende su una panchina e muore il caldo torrido, si chiamava Claudio Vivian e aveva 66 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia del caldo e della solitudine a Martellago: Claudio Vivian trovato senza vita su una panchina

Una vita in solitudine spezzata dal caldo

A Martellago, Claudio Vivian, un uomo di 66 anni, è stato trovato senza vita su una panchina giovedì 18 luglio, sotto il sole cocente delle 15 e l’afa soffocante. Vivian, seguito da anni dai servizi sociali del Comune e con un amministratore di sostegno, preferiva vivere in solitudine, spostandosi da una panchina all’altra a Maerne. Era spesso visto rovistare nei cassonetti in cerca di cibo, indossando vestiti invernali nonostante il caldo estivo.

Silvia Bernardo, assessore ai Servizi sociali, ha dichiarato: “Lo seguivamo come assessorato, ma non so cosa possa essere successo in questi ultimi giorni”. L’amministratore di sostegno ha spiegato di aver tentato in ogni modo di inserirlo in un contesto di recupero solidale, ma la determinazione di Vivian a vivere secondo i propri termini ha reso vano ogni tentativo.

Il ritrovamento e le reazioni

Il dramma si è consumato giovedì pomeriggio, quando alcuni passanti hanno notato Vivian sulla panchina in piazza a Maerne. Inizialmente creduto addormentato, chi si è avvicinato ha subito chiamato il 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili: per Vivian non c’era più nulla da fare. La sua morte è stata constatata sul posto e a breve saranno fissati i funerali.

La lista del sindaco Andrea Saccarola ha ricordato Vivian con un post: “Racchiuso nei suoi pensieri e principe del suo mondo, era facile vederlo seduto su una delle panchine di Piazza IV Novembre mentre impegnava le sue giornate”.