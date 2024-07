Tamponamento sulla A4, coinvolti auto, furgone e tir, il bilancio è pesante, un morto e sette feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

Grave incidente sulla A4 a Padova Est: un morto e sette feriti

Violento tamponamento coinvolge auto, furgone e tir

Un tragico incidente stradale si è verificato sabato 20 luglio poco prima di mezzogiorno sulla A4 all’altezza di Padova Est, tra gli svincoli dell’allaccio dell’A13 e Padova Est. L’incidente ha coinvolto cinque auto, un furgone frigorifero e un mezzo pesante, causando la morte di una persona e ferendo altre sette.

Intervento dei Vigili del Fuoco e soccorsi

Le squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla centrale di Padova e da Mira, sono intervenute rapidamente per mettere in sicurezza i veicoli e liberare i feriti rimasti incastrati negli abitacoli. Purtroppo, il medico del Suem ha dovuto constatare il decesso di una persona. I soccorritori, giunti con più ambulanze e l’elisoccorso, hanno stabilizzato i feriti, che sono stati successivamente trasportati in ospedale. Durante le operazioni di soccorso, l’autostrada è rimasta bloccata in direzione Ovest. Sul posto sono intervenuti anche il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.