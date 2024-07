Influencer scivola da una cascata e precipita per 90 metri, muore sul colpo, stava firando un video per i suoi follower

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente per travel influencer Aanvi Kamdar: cade da una cascata e perde la vita

La caduta fatale

Aanvi Kamdar, una travel influencer di 26 anni con oltre 312.000 follower su Instagram, è tragicamente morta dopo essere caduta nella gola di una cascata mentre stava filmando un video per un reel. L’incidente è avvenuto il 16 luglio alle 10.30 del mattino alla cascata di Kumbhe, nello stato indiano del Maharashtra, dove Aanvi si trovava in compagnia di sette amici. Mentre girava il video, la giovane è scivolata, precipitando per 90 metri.

I tentativi di soccorso e la tragica conclusione

Le squadre di emergenza locali, tra cui la Guardia Costiera, sono intervenute prontamente per cercare di salvare Aanvi. Tuttavia, hanno dovuto affrontare gravi difficoltà a causa delle forti piogge. I soccorritori hanno impiegato sei ore per estrarre Aanvi dalla gola utilizzando una carrucola verticale. Nonostante i loro sforzi, le ferite riportate dalla giovane erano troppo gravi e Aanvi è morta in ospedale la sera stessa.

Chi era Aanvi Kamdar

Aanvi Kamdar era conosciuta su Instagram con l’account @theglocaljournal, dove condivideva foto e consigli sui suoi viaggi. La sua morte si aggiunge a una serie di incidenti simili che hanno coinvolto altri influencer, come Gigi Wu, Ryker Gamble, Alexey Lyakh, Megan Scraper e Sofia Cheung, che hanno perso la vita mentre cercavano di ottenere immagini spettacolari per i loro follower.