Incidente mortale sul lavoro, operaio precipita dal tetto di un capannone, morto sul colpo

Incidente mortale sul lavoro in Lombardia: un uomo cade dal tetto di un capannone

Tragedia in un cantiere a Codella

Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, sabato 20 luglio, a Codella, in provincia di Pavia. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone, precipitando per circa sei metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Intervento dei soccorsi e delle autorità

La tragedia si è verificata mentre l’uomo stava lavorando in un cantiere sulla Strada Provinciale 1. Subito dopo la caduta, è stato lanciato l’allarme e i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, cercando di rianimare l’uomo, ma senza successo. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Voghera e l’ISP Lavoro dell’ATS di Pavia. Sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.