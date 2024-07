Bari, incidente sulla SS16 all’uscita di Palese, scontro frontale tra due auto, uomo muore sbalzato fuori dal veicolo

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale sulla ss16: uomo sbalzato fuori dall’auto e deceduto

Tragedia sulla ss16 vicino a Bari Palese

Un terribile incidente stradale si è verificato sulla ss16 poco prima di Bari Palese in direzione Foggia. Due auto si sono scontrate frontalmente, causando una violenta collisione. Una Fiat Panda ha sbandato, urtando violentemente contro il guard rail. L’uomo alla guida è stato sbalzato fuori dal veicolo ed è morto sul colpo. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Traffico Paralizzato e Avvisi di Sicurezza

L’incidente ha causato il blocco del traffico nella zona, creando notevoli disagi agli automobilisti. Le autorità consigliano di evitare assolutamente quel tratto di strada fino al ripristino della normale viabilità.

FOTO E NOTIZIA DAL GRUPPO FACEBOOK BIT – LIVE quotidiano online